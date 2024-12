Vogels hebben meer groen nodig in de stad

Vogels in de stad dragen bij aan het geluk van mensen. Een stad zonder vogelgezang is voor velen een schrikbeeld. Ook spelen vogels een belangrijke rol in het stedelijk ecosysteem. Zonder vogels zijn er bijvoorbeeld meer plaagdieren. Desondanks nemen veel stadsvogels al decennia in aantal af. Uit een nieuwe analyse komen de belangrijkste redenen naar voren. Wat kunnen we doen?

De omvang van de bebouwde omgeving in ons land neemt gestaag toe. Ook in steden en dorpen vinden veranderingen plaats. Zo gaat veel stedelijk groen verloren door ‘inbreiding’ (bouwen binnen bestaande bebouwing).

De stadsvogels die afhankelijk zijn van tuinen, parken, struiken en struweel lijden daaronder. Deze soorten zijn met zo’n 25 tot 30 procent afgenomen in 15 jaar tijd. In opdracht van Vogelbescherming Nederland bekeek Sovon Vogelonderzoek wat de belangrijkste knelpunten zijn voor kwetsbare stadsvogels en hoe we ze kunnen helpen.

– Lees verder bij de bron