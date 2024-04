Vogels hebben baat bij inheemse biologische planten in de tuin

De eerste mooie dagen gaan vaak gepaard met een bezoek aan het tuincentrum. Veel mensen weten niet dat het belangrijk is om te kiezen voor inheemse biologische planten, en kopen met alle goede bedoelingen in het tuincentrum een ‘insectenvriendelijke’ plant uit de reguliere teelt die ze in de tuin zetten. Helaas zit er op deze planten vaak nog gif met alle gevolgen van dien voor insecten en vogels.

Het aanplanten van vogelvriendelijke planten is van groot belang voor het behoud en herstel van biodiversiteit en het ondersteunen van vogelpopulaties in de tuin. Omdat deze planten moeilijk verkrijgbaar zijn, heeft Vogelbescherming een selectie opgenomen in de webshop.

