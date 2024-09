Vogelbescherming verontrust over regeerprogramma

Vogelbescherming is zeer verontrust over het regeerprogramma van het kabinet-Schoof: “Het kabinet komt niet met concrete plannen om natuur te herstellen en de achteruitgang van biodiversiteit tegen te gaan.”

De natuur in Nederland verkeert in slechte staat en vogels hebben het zwaar. Karsten Schipperheijn, directeur Vogelbescherming Nederland: “Boerenlandvogels, zoals de grutto en veldleeuwerik, zijn in de afgelopen zestig jaar met zeventig procent afgenomen. Plannen om hier iets aan te doen, zoals het Nationaal Programma Landelijk Gebied, worden stopgezet en budgetten worden geschrapt. Het kabinet komt in dit regeerakkoord niet met concrete alternatieven.”

Het kabinet richt zich vooral op natuurbeheer door boeren. Hoewel dit een waardevolle vorm van natuurbeheer is, blijft het slechts een aanvulling op de behoefte aan grote, goed verbonden natuurgebieden en basiskwaliteit in heel Nederland. Concrete plannen om onze natuur te versterken ontbreken. Het kabinet overweegt zelfs een ‘herijking’ van de Natura2000-gebieden. Dit wekt de suggestie dat het kabinet mogelijkheden onderzoekt om bescherming van natuurgebieden op te heffen.

