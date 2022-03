Vogelbescherming Belarus vogelvrij verklaard

Hoe absurd een dictatuur werkt wordt in Belarus geïllustreerd door het tot terroristische organisatie verklaren van de Vogelbescherming.

Op 18 maart 2022 heeft een Wit-Russische rechter besloten dat de APB, Vogelbescherming Wit-Rusland, wordt verboden wegens ‘staatsvernietigende activiteiten’. De APB treft hiermee hetzelfde lot dat honderden niet-gouvernementele organisaties in het land eerder trof.

Het parket heeft de vogelbeschermers van extremistische propaganda beschuldigd. “Onder het mom van vrijwilligerswerk om vogels te redden, voert de organisatie APB extremistische activiteiten uit op het grondgebied van de Republiek Wit-Rusland, gericht op het verstoren van de sociale en politieke situatie in het land”, luidde de aanklacht. Bewijs hiervoor ziet men in de slogan van het APB, ‘The Birds (stand) with the People’, waarin men aanwijzingen ziet voor een oproep voor een coup.

– Lees verder bij de Vogelbescherming