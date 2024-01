Voedselpark Amsterdam en Behoud Lutkemeer lanceren campagne ‘Red ons groen, weg met grijs!’ voor behoud van de Lutkemeerpolder

Groen of Grijs? De toekomst van de Lutkemeerpolder, de laatste vruchtbare landbouwgrond van Amsterdam, wordt in 2024 bepaald. De bouw van het grootste distributiecentrum (7 voetbalvelden) door projectontwikkelaar Proptimize staat voor eind Q1 gepland. Ook staat de gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan op de agenda bij de gemeenteraad. Het is nu of nooit voor het behoud van de Lutkemeerpolder. Daarom lanceren Voedselpark Amsterdam en Behoud Lutkemeer met steun van tientallen partners de campagne ‘Red ons groen, weg met grijs’.

Met deze campagne willen Voedselpark Amsterdam en Behoud Lutkemeer met steun van burgers en betrokken partijen een krachtig signaal sturen naar vastgoedontwikkelaars en de gemeente Amsterdam die in de diepste polder van de stad (-5 m NAP) de grootste distributiecentra van de stad willen bouwen. De partijen zien zich gesteund door de zienswijze van het Waterschap AGV die zeer kritisch is op de bouwplannen in de Lutkemeerpolder. Recent werd binnen het Waterschap nog de motie ‘Treed naar buiten met onze zienswijze die bebouwing van de Lutkemeerpolder afraadt’ unaniem aangenomen.

“Vele experts, onlangs nog de waterschappen, zeggen al jaren dat het een heel slecht idee is om te bouwen in de Lutkemeerpolder.” Met deze campagne vragen we de gemeente om nu echt groene en sociale keuzes te maken. Nu kan het nog. We willen hier geen distributiedozen maar een Voedselpark voor toekomstige generaties”,aldus Natasha Hulst, mede-initiatiefnemer Voedselpark Amsterdam

Aftrap van de campagne

Onder grote belangstelling van een grote groep Amsterdammers werd op zondag 28 januari de campagne al succesvol in Stadskas Tuin van Toorop (Amsterdam Nieuw-West). Tijdens de actiemiddag werd de campagnestrategie onthuld en gingen aanwezigen direct aan de slag met concrete acties.

De campagnewebsite redonsgroen.nl is al live. Hier kunnen mensen direct hun steun kenbaar maken en tevens alle informatie over de campagne vinden.

Succesvolle acties in het verleden

Eerdere campagnes ontvingen al steun van meer dan 15.000 Amsterdammers en betrokken organisaties, wat al leidde tot het terugtrekken van Albert Heijn uit de polder en het redden van 3 hectare grond voor stadslandbouw. Met hetzelfde enthousiasme en betrokkenheid hopen de initiatiefnemers nu de overige 42 hectare te redden. Tevens werd in 2023 het Bodemplan Lutkemeer gepubliceerd, hét groene alternatief voor de huidige plannen om distributiecentra te bouwen.

Alies Fernhout (Behoud Lutkemeer):“Het is nu of nooit voor de Lutkemeer. Het bouwen wordt al voorbereid maar veel Amsterdammers willen dit duidelijk niet. We zien buitenlandse investeerders die puur en alleen voor rendement onze laatste vruchtbare grond komen vernietigen. We zullen er de komende maanden dan ook alles aan doen om dit te stoppen”

100.000 steunverklaringen

Voedselpark Amsterdam en Behoud Lutkemeer roepen burgers en organisaties die meer groen, en minder grijs in de stad willen op om de campagne te steunen. Dat kan via de website redonsgroen.nl. Het doel is om in Q1 minimaal 100.000 steunverklaringen te verzamelen en zo de terugtrekking van vastgoedontwikkelaars voor elkaar te krijgen. Samen hopen de partijen een groene toekomst voor de Lutkemeerpolder veilig te stellen.

Voor meer informatie, bezoek redonsgroen.nl en volg onze kanalen voor updates.

– Persbericht Red ons groen