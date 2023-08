Voedselpark Amsterdam bijeenkomst op 8 september in Nieuw West

Op 8 september organiseert burgerinitiatief Voedselpark Amsterdam een informatie- en discussiebijeenkomst:

“Met de kennis van nu: Voedselpark Amsterdam voor en door bewoners”.

We gaan dan ‘met de kennis van nu’ op zoek naar de waarde van een voedselpark in de Lutkemeerpolder, aan de westrand van Osdorp, voor Nieuw-West. Dat doen we met bewoners en organisaties uit Nieuw-West, bestuurders en ambtenaren.

Uitdagingen Amsterdam Nieuw-West

Nieuw-West staat voor veel uitdagingen.

“Over 20 jaar is Amsterdam Nieuw-West een ruim, divers en groen stadsdeel waar het veilig en prettig wonen is, waar buurtgenoten omkijken naar elkaar, waar mensen de kans krijgen om hun potentieel optimaal te benutten en waar bewoners hun eigen welvaart en welzijn creëren, onderhouden en delen. Overheden, maatschappelijke partijen en bedrijfsleven faciliteren hen daarbij”.

Zo begint het Convenant Wij zijn Samen Nieuw-West.

Samen met betrokken bewoners en ondernemers willen we biologische landbouw ontwikkelen in de Lutkemeerpolder. Het doel is om van Voedselpark Amsterdam in de Lutkemeerpolder een plek te maken waar bewoners uit Nieuw-West (en omstreken) kunnen werken, tuinieren, ontspannen, ontmoeten, leren en spelen. Het burgerinitiatief Voedselpark Amsterdam doet graag mee om dit te bereiken.

Wat gaan we 8 september doen?

Tijdens deze bijeenkomst wordt er met een frisse blik gekeken naar de Lutkemeerpolder. Wat als we ‘met de kennis van nu’ naar de Lutkemeerpolder kijken? Wat doen we dan met deze resterende 60 hectare vruchtbare grond, bijna 5 meter onder NAP? Wordt het een Voedselpark, dat ook bijdraagt aan verbetering van de levensomstandigheden en werkgelegenheid in Nieuw-West? Grijpt Amsterdam deze kans aan? Of zullen toch de distributiehallen, zoals momenteel gepland door de gemeente, toch de overhand krijgen?

Programma

Vijf sprekers – divers wat betreft kennis, ervaring, achtergrond – nemen ons mee in hun verhaal. Eén van de sprekers is Bas Kok, auteur van het in juni verschenen boek “Op een dag in Nieuw-West”. De verhalen zullen de deelnemers inspireren en uitnodigen om actief bij te dragen aan de dialoog.

Aan deelnemers in de zaal wordt ook gevraagd wat zij met de polder willen. De verschillende ideeën komen later in de middag terug, onder meer bij de paneldiscussie. Cartoonist Femke van Heerikhuizen (De Groene Amsterdammer) gaat de middag vastleggen in een beeldverhaal.

Waar/ wanneer?

Datum: 8 september 2023

Tijd: 14.00 – 16.50 uur met aansluitend drankje (Inloop: 13.30 – 14.00 uur)

Plaats: Stadsboerderij Osdorp, Botteskerksingel 30b, 1069 XT Amsterdam (Nieuw-West)

Aanmelden

Aanmelden kan via deze link

Vragen?

Voor vragen over het evenement kunt u contact opnemen met:

info@voedselparkamsterdam.nl



Deze bijeenkomst wordt de deelnemers aangeboden door de burgers, die Voedselpark Amsterdam via een crowdfunding ondersteunen. Het gebruik van de locatie wordt aangeboden door Stadsboerderij Osdorp. Voedselpark Amsterdam dankt moderator Jupijn Haffmans hartelijk voor zijn medewerking