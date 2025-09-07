VN-rapport: moord, verkrachting en slavernij in Soedanese stad al-Fashir

Nee maar, dit mag wel in de krant of zoiets. De NOS ontdekt genocide in Soedan.
De paramilitaire beweging Rapid Support Forces (RSF) pleegt misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden in al-Fashir, een stad in het westen van Sudan. Dat staat in een nieuw rapport van de Verenigde Naties. De stad ligt in de regio Darfur waar eerder deze week een dodelijke aardverschuiving plaatsvond.
De rebellengroep maakt zich volgens het rapport schuldig aan tal van onmenselijkheden. Genoemd worden onder meer moord, marteling, slavernij en seksueel geweld. Ook worden mensen gedwongen verplaatst en worden inwoners vervolgd om politieke redenen of vanwege hun afkomst of gender.
De VN constateert verder dat de rebellengroep uithongering inzet als oorlogswapen. Burgers worden beroofd van voedsel, medicijnen en andere onmisbare goederen.
