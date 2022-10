VN: opwarming aarde beperken tot 1,5 C vrijwel onmogelijk

De opwarming van de aarde beperken tot 1,5C is zo goed als onmogelijk. Dat concludeert het UN environment program in een gisteren gepubliceerd rapport.

Het VN-milieurapport analyseerde de kloof tussen de door landen toegezegde CO2-reducties en de reducties die nodig zijn om een eventuele stijging van de mondiale temperatuur te beperken tot 1,5°C, de internationaal overeengekomen doelstelling. De voortgang is “schrikbarend ontoereikend” geweest, zo wordt geconcludeerd.

Uit het rapport blijkt dat het huidige beleid om de CO2-uitstoot te verminderen leidt tot een opwarming van ongeveer 2,5C aan het einde van de eeuw.

Theoretisch kan een catastrofe nog steeds voorkomen worden. Als het lukt de uitstoot de komende jaren met 30% te verminderen, is er kans dat we beneden de 2 graden blijven. De VN ziet dat echter niet gebeuren: op zijn best wordt de uitstoot met 10% verlaagd. Om onder de 1,5C opwarming te blijven zou de uitstoot van broeikasgassen voor het jaar 2030 zelfs met 45% gereduceerd moeten worden, een volstrekt onrealistisch doel.

Geleidelijke veranderingen zijn niet meer voldoende. Als we de mensheid – of op zijn minst de beschaving – nog willen redden, moet het hele systeem op de schop. Dan mogen er geen nieuwe olie- en gasbronnen worden aangeboord, moet de landbouw volledig op de schop (zie je dat gebeuren in Nederland?) en moet het globale financiële systeem grondig hervormd worden – en dat alles dan op zéér korte termijn (4 tot 6 jaar).

