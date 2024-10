VN in nieuw rapport: Doen we zo verder, dan is het game over

In de aanloop naar de komende klimaatconferentie volgende maand in Azerbeidzjan (COP29), hebben de Verenigde Naties een nieuw rapport uitgebracht waarin ze de alarmerende taal niet schuwen: “We spelen met vuur” en als we niet dringend schakelen is het “game over”.

Elk jaar analyseert het Emissiekloofrapport van de VN de kloof tussen de huidige uitstoot en de nodige reducties om de opwarming te beperken tot 1,5 graad Celsius.

De auteurs slaken meerdere keren een noodkreet: de klimaatdoelen van Parijs lopen groot gevaar en de wereld stevent momenteel af op 3,1 graden extra als we gewoon doordoen zoals de voorbije jaren.

