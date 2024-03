VN: hongersnood dreigt in Gaza

In Gaza dreigt op korte termijn een hongersnood uit te breken. Volgens de maandag gepubliceerde IPC-schaal zijn ongeveer 1,1 miljoen mensen in de Gazastrook momenteel het slachtoffer van een “catastrofale voedselsituatie” als gevolg van de oorlog tussen Israël en de fascistische terreurorganisatie Hamas. Die situatie kan al op heel korte termijn escaleren (tussen medio maart en mei). Een hongersnood kan volgens de VN alleen voorkomen worden door hulporganisaties onbelemmerd toegang te geven tot de Gazastrook.

In december waarschuwde de VN nog dat er eind mei 2024 een hongersnood uit zou breken in Gaza, maar sindsdien is de situatie aanmerkelijk verslechterd.

Volgens het meest waarschijnlijke scenario worden zowel het noorden van Gaza als de gouvernementen van Gaza met redelijke bewijzen ingedeeld in IPC-fase 5 (hongersnood), met 70% (ongeveer 210.000 mensen) van de bevolking in IPC-fase 5 (catastrofe). Het aanhoudende conflict en het vrijwel volledig ontbreken van toegang tot de noordelijke gouvernementen voor humanitaire organisaties en commerciële vrachtwagens zal de kwetsbaarheid waarschijnlijk vergroten en de beschikbaarheid, toegang en benutting van voedsel, evenals de toegang tot gezondheidszorg, water en sanitaire voorzieningen, extreem beperken. De hongersnooddrempel voor acute voedselonzekerheid voor huishoudens is al ver overschreden en gezien de laatste gegevens die een sterk stijgende trend in gevallen van acute ondervoeding laten zien, is het zeer waarschijnlijk dat de hongersnooddrempel voor acute ondervoeding ook is overschreden. De opwaartse trend in niet-traumatische sterfte zal naar verwachting ook versnellen, waardoor alle hongersnooddrempels waarschijnlijk binnenkort zullen worden overschreden.