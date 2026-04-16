VN: Blokkade Straat van Hormuz dreigt in wereldwijde voedselcrisis uit te monden

De blokkade van de Straat van Hormuz jaagt niet alleen de prijzen van olie en gas de hoogte in, maar dreigt ook de voedselvoorziening in grote delen van de wereld in de problemen te brengen. Als de blokkade nog lang aansleept, kan dat vooral in armere landen grote gevolgen hebben, zegt de VN-Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO).
Schepen met essentiële landbouwproducten moeten zo snel mogelijk door de Straat van Hormuz varen, zegt de FAO. Als dat niet snel gebeurt, stijgt het risico op een gevaarlijke stijging van de voedselprijzen later dit jaar. Die zou een kettingreactie kunnen veroorzaken die vergelijkbaar is met de nasleep van de COVID-19-pandemie.
- Uitgelichte afbeelding: Contains modified Copernicus Sentinel data 2020, Attribution, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=189050048