VN: Blokkade Straat van Hormuz dreigt in wereldwijde voedselcrisis uit te monden

Schepen met essentiële landbouwproducten moeten zo snel mogelijk door de Straat van Hormuz varen, zegt de FAO. Als dat niet snel gebeurt, stijgt het risico op een gevaarlijke stijging van de voedselprijzen later dit jaar. Die zou een kettingreactie kunnen veroorzaken die vergelijkbaar is met de nasleep van de COVID-19-pandemie.

De blokkade van de Straat van Hormuz jaagt niet alleen de prijzen van olie en gas de hoogte in, maar dreigt ook de voedselvoorziening in grote delen van de wereld in de problemen te brengen. Als de blokkade nog lang aansleept, kan dat vooral in armere landen grote gevolgen hebben, zegt de VN-Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO).

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat je ermee instemt. Ok Nee Privacy policy