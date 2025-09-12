Viv Prince

En dan komt het nieuws van het overlijden van Vuv Prince, de drummer in de eerste twee jaar van het bestaan van The Pretty THings.

Pyt kiest deze.



Midnight to six man

Het is verleidelijk zo veel mogelijk van die vroege periode te plaatsen, maar het is laat nu. Hun eerste viel mij meteen al op als bijzonder, en favoriet.



Rosalyn. Nu ik het weer eens hoor denk ik dat de Amsterdamse Outsiders misschien wel het meest door de Pretty Things geïnspireerd waren. De band zelf dan weer, inclusief de naam, door Bo Diddley.



Rainin’ in my heart – oorspronkelijk van Slim Harpo

Maar een bijzondere favoriet van mij is zijn eerste en enige solosingle.



The light of the charge brigade

Op de Pretty Things kom ik spoedig terug.

– Uitgelichte afbeelding: By Photographer: Joop van Bilsen (ANEFO) – GaHetNa (Nationaal Archief NL) NL-HaNA 2.24.01.04 0 917-6653, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=158396370