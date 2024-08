Vijftig jaar Straatsburg in Nederland 3: vanaf de Mi Amigo

Het zendschip de Mi Amigo was al voor het in werking treden van het Verdrag van Straatsburg naar de Engelse kust verhuisd. En na het fatale ogenblik van middernacht gingen het Nederlandstalige Mi Amigo en Caroline door alsof er niets aan de hand was. Achteraf is het wonderbaarlijk dat met onderbrekingen de combinatie Nederlands-/Engelstalig het tot 1990 heeft volgehouden op zee.

Van iemand die bij Radio Monique had gewerkt hoorde ik dat het streven was de luisteraar margarine voor te zetten, geen roomboter. Caroline ging ook achteruit in format maar ik ben loyaal blijven luisteren.

Hiermee opende Tony Allan op 1 september 1974 het bal.

(Het filmpje met alle beroemdheden is weg…)

– Uitgelichte afbeelding: By Albertoke, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1859537