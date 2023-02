Vijftien doden bij Israelische luchtaanval op Damascus

Bij een Israelische aanval met raketten op een wijk van Damascus zijn zaterdagnacht 15 mensen gedood, zo heeft het Syrische ”Observatory for Human Rights” meegedeeld. Een gebouw van 10 verdiepingen werd zeer ernstig beschadigd. De aanval vond rond middernacht plaats op de wijk Kafr Sousa waar hoofdzakelijk hoge functionarissen wonen van veiligheids- en inlichtingendiensten. Onder de doden zijn verscheidene burgers.

Het Syrische staatspersbureau SANA zei daarentegen dat er vijf doden waren onder wie een soldaat. Het haalde een militaire bron aan die zei dat meerdere gebouwen waren verwoest en dat vijftien mensen waren gewond. Volgens SANA waren om half één luide explosies te horen in Damascus, terwijl de Syrische luchtafweer tegelijkertijd strijd leverde met ”vijandelijke objecten” in de lucht rond Damascus.

Het Syrische ministerie van Defensie meldde dat de Israelische vijand rond half één vanuit de richting van de bezette Golan-hoogvlakte een luchtaanval uitvoerde op diverse wijken in Damascus en omgeving. waaronder woongebieden. Op beelden op de staatsmedia was te zien dat een tien verdiepingen tellend gebouw zwaar was beschadigd en dat lager gelegen verdiepingen waren ingestort.

Israel heeft sinds het begin van de burgeroorlog in 2011 honderden luchtaanvallen op Syrië uitgevoerd, waarbij het het vooral had gemunt op Syrische legereenheden, Hezbollah en Iraanse troepen. Woonwijken waren zelden doelwit. Volgens Rami Abdel-Rahman van het ”Observatory” was deze aanval het dodelijkst van allemaal. De laatste Israelische aanval vond plaats op 2 januari op posities van Hezbollah bij en op de luchthaven van Damascus. Daarbij vielen vier doden onder wie een soldaat.

