Vijf gewonden bij steekpartij op middelbare school in Wuppertal

Bij een mesaanval op een middelbare school in de Duitse stad Wuppertal zijn vijf scholieren gewond geraakt. De politie zegt een verdachte te hebben gearresteerd. Ook de dader zou gewond zijn geraakt. Hij wordt momenteel verpleegd in het ziekenhuis. Volgens de politie handelde hij alleen.

Volgens Bild is de dader een klasgenoot van de slachtoffers, maar dat is niet officieel bevestigd. Over het motief van de dader is nog niets bekend. Volgens een lerares ging de dader zijn medescholieren met een mes en een schaar te lijf. De politie was snel ter plaatse en arresteerde de dader.

