Vijf doden en 25 gewonden bij mysterieuze explosie aan grens van Gaza

Bij een mysterieuze explosie aan de grens van Gaza met Israel zijn woensdag vijf Palestijnen gedood en 25 gewond geraakt. Een van de vijf doden is de zoon van een kopstuk van Hamas. De explosie vond plaats tijdens een mars van Hamas ter herdenking van de terugtrekking van Israel uit Gaza op 12 september 2005.

De oorzaak van de explosie is vooralsnog onbekend. Sommigen zeiden dat het ging om explosief materiaal dat één van de deelnemers bij zich droeg en dat te vroeg was geëxplodeerd, Ooggetuigen zeiden echter ook dat een Israelische explosievenexpert naar de site was gekomen en dat Israelische militairen het vuur openden op iedereen in de buurt die de plaats wilde verlaten, tot het moment dat de bom afging.

De vijf doden waren Mohammed Omar Qaddoum, Ra’ed Rawhi Ramadan, Abdul-Nasser Rami Nofal (18), Ali Jum’a Ayyad en Baraa Wael al-Zard (18 en de zoon van een leider van Hamas). Allen waren rond de 20. De Israelische militairen vuurden met scherp en traangas op de betogers waarbij vijf mensen schotwonden opliepen. De vijf werden afgeleverd bij het Shifa-hospitaal. Een man werd aan het hoofd getroffen door een traangasgranaat.

