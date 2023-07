Vijf doden bij schietpartij in Philadelphia

In de Amerikaanse stad Philadelphia heeft afgelopen nacht een schutter in een kogelvrij vest het vuur geopend op voorbijgangers. Vijf mensen werden gedood, twee kinderen van respectievelijk 2 en 13 jaar oud raakten gewond. De schutter is gearresteerd..

De identiteit van de man is niet bekend gemaakt. Volgens politiecommissaris Danielle M. Outlaw is de dader 40 jaar oud.

Het onderzoek verkeert natuurlijk nog in een vroeg stadium, maar voor zover de politie nu na kan gaan heeft de man geen relatie met zijn slachtoffers. Helemaal willekeurig schijnt de schutter overigens niet te werk te zijn gegaan: alle slachtoffers zijn mannen.

Of er sprake is van een politiek motief is niet duidelijk. Het kan natuurlijk net zo goed om iemand gaan die ruzie heeft met zijn baas en besloot zich af te reageren op willekeurige voorbijgangers. This is America, baby.

