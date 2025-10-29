Vier stembureaus

Het mooiste stembureau van de vier die we bezochten troffen we helemaal aan de rand van het rijke dorp – en dat is echt uitgestrekt. Je kunt er ook koffie en gevulde koek krijgen, want het is de kantine van een speeltuinvereniging. We hebben zelf net gestemd in Bussum.

Maar voor ons is de grote attractie daar een jonge vrouw. Haar ouders waren/zijn vluchtelingen, en zij is voor zover ik weet geboren in het voormalige AZC, hier vlakbij. Ze is Nederlandse, studeert nog (economie) en doet er van alles bij. Zoals nu, opmerkelijk genoeg: voorzitter van het stembureau.

Ze staat net als we binnenkomen met een officiële roodwitte stok krachtig stembiljetten in de stembus te proppen. Het loopt hier prima, steeds mensen in de rij. Ze zijn hier in meerderheid VVD. We kwamen net van ons eigen Bussumse stembureau in onze middenklassewijk – in een kale gymzaal – maar behoorlijk druk.

Dan naar bureau nummer drie in Hilversum, in de grote bibliotheek. Tamelijk rustig, ook omdat er in het pand ernaast – 100 m lopen – óók een stembureau zit. De buren wilden het namelijk uitproberen, aangezien de bieb volgend jaar verhuist. De buren – ons vierde stembureau – zijn een exclusieve herensociëteit annex schuttersvereniging (als die nog bestaat). Verplichte bedremmeling bij betreden via de bestuurskamer met twaalf ‘herenstoelen’ aan een tafel met gedraaide poten en een stuk of 30 dure, oudere schilderijen eromheen.

In ons eigen stembureau loopt een moeder met een tweejarige, en hij mag haar stembiljet in de bus proppen. Dat gaat moeizaam, zoals de hele tijd met die idioot grote lappen, en kost zeker een minuut of twee. Maar de moeder is vrolijk zodat ik daaruit maar opmaak dat zij niet op de bittere, haatzaaiende Partij van VolksVijanden stemt.

Buiten lopen we tegen een somber kijkend ouder echtpaar op. Ze zeggen dat ze al 60 jaar hetzelfde stemmen. Gezien hun bescheiden kleding moet dat dan wel PvdA zijn – de meeste andere partijen bestonden toen nog niet. Bij het maken van een praatje worden ze verdacht vrolijk: alweer geen PVV-stemmers.

Helaas konden we onze tweede gezochte voorzitter niet live en in functie lokaliseren. Hij is een pure Nederlander, nog met een familielid met dezelfde oer-Nederlandse familienaam als fractievoorzitter in de Kamer, maar loopt vaak rond met een MAGA-pet. MAGA? Mag-da in NL? Ik denk overigens dat hij het net zo goed doet als het vluchtelingenkind.

De telling na 21 uur is overigens geheel openbaar en iedereen kan die bijwonen: criminele asielzoekers, statushouders, verkrachters, fascisten en antifascisten, meisjes, vrouwen, oma’s en weduwen, migranten of ‘remigranten’ zoals ik, minderjarigen, bijstandtrekkers, Forumstemmers of andere warhoofden.

Maar als er iets misgaat met de telling dan moet die helemaal over. Bij één stembureau konden ze de vorige keer daardoor pas om half vier in de ochtend naar huis. Toch zou ik niet één partij willen missen – nou ja, eentje dan… nou ja, dan die andere twee ook maar.

Dus? Ik denk dat het dit jaar ietsie beter wordt.

– Uitgelichte afbeelding: Door J.M. Luijt, CC BY 2.5 nl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3261254