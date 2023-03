Vier nieuwe slachtoffers van Israelisch geweld op de Westoever

Het Israelische bezettingsleger, of beter: een eenheid van de grenspolitie met de naam Yamam, heeft donderdagochtend opnieuw drie slachtoffers gemaakt in de buurt van Jenin. De toedracht is zoals gewoonlijk omstreden. Volgens de Israelische pers voerde de Yamam-eenheid een actie uit in de plaats Yabad (vlakbij Jenin) toen zij vanuit een auto beschoten werden. De Israeli’s openden daarop het vuur en doodden de drie inzittenden van de auto. Twee van hen zouden lid zijn geweest van de Islamitische Jihad. Maar volgens de Hebreeuwse zender Reshet Kan ging het een beetje anders. Twee van de gedode mannen zouden het doelwit van de Yamam-eenheid zijn geweest. Ze zaten met een derde man in een huis dat door de Israeli’s werd omsingeld, maar wisten zich uit de voeten te maken. Toen ze er per auto vandoor gingen werden ze door de mensen van Yamam neergemaaid.

De drie doden waren volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid Ahmed Mohammed Ahmed Dheeb Fashafsha (22), Nayef Ahmed Yousef Malaysha (25) en Sufyan Adnan Fakhoury (30) . Op dezelfde donderdagmorgen overleed ook een slachtoffer van de Israelische inval in Jenin van twee dagen eerder dat daarbij zeer ernstig gewond was geraakt. Het was de 14-jarige Waleed Nassar. (De ’terroristen’ waar Israel op jaagt worden steeds jonger). Het dodental van deze inval steeg daarmee naar zeven. Het aantal slachtoffers van Israelisch geweld in het jaar 2023 is daarmee gekomen op 78, waarvan 14 jongeren onder de 18 en vier ouderen boven de 60. Overigens viel er donderdag ook nog een gewonde bij een Israelische actie in Yamum, ten westenvan Jenin. Een man werd daar getroffen door Israelisch vuur. Hij ligt in het ziekenhuis en zijn toestand is ‘stabiel’.

– Uitgelichte afbeelding mede ontleend aan Abu’s blog