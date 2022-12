Vier mensen doodgeschoten op Westoever, tien gewonden

Israelische bezettingstroepen hebben donderdagmorgen bij een inval in Jenin opnieuw drie mensen doodgeschoten. De troepen drongen bij het aanbreken van de dag de stad Jenin en het belendende kamp binnen en posteerden sluipschutters op de daken. De bedoeling was enkele mensen te arresteren, maar er braken protesten uit. Daarbij werden Sudqi Zakarneh (29) uit Jenin, Tareq al-Damj (29) uit het vluchtelingenkamp en Ata Shalabi (46) uit Qabatiya (vlakbij Jenin) van korte afstand neergeschoten. De eerste twee mannen waren lid van de Brigades van de Martelaren van al-Aqsa, een Fatah-militie. Volgens het Israelische leger waren de mannen gewapend, maar er werd slechts in één geval een wapen gevonden.

Er waren 10 gewonden door kogels, die werden afgevoerd naar ziekenhuizen. Er werd verder het vuur geopend op een ambulance die gewonden afvoerde. De.chauffeur wist ternauwernood tijdig weg te komen. Hoeveel mensen werden gearresteerd was niet duidelijk. Maar één van hen was een officier van de veiligheidstroepen van de Palestijnse Autoriteit.

Woensdagavond werd ook een man gedood die eerder vanuit een rijdende auto het vuur geopend zou hebben op de nederzetting Ofra. Hij werd achterna gezeten door de militairen en vlakbij zijn huis in Silwad (regio Ramallah) doodgeschoten, nadat hij was gestopt en het vuur op zijn achtervolgers had geopend. Het was de 32-jarige Mujahed Mahmoud Hamad uit Silwad. Hij had al 11jaar in Israelische gevangenissen doorgebracht waarvan een deel als administratieve gedetineerde. Hij zou het verblijf in gevangenissen moe zijn geweest.

Er zij nu dit jaar 164 mensen door de Israeli’s gedood op de Westoever, een recordaantal.