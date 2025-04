Vier doden en ruim 500 gewonden bij explosue in Iraanse haven

Bij een enorme explosie in de haven van Shahid Rajaee in Iran zijn tenminste vier mensen om het leven gekomen. Zeker 560 mensen raakten gewond, waarvan een deel (zeer) ernstig. Vermoedelijk zal het aantal doden nog stijgen.

Een arbeider die in de haven werkte plaatste onderstaande video op sociale media:

Footage by a worker, showing the immediate aftermath of this morning’s explosion at the port of Bandar Abbas in Southern Iran. pic.twitter.com/CGqE452Ccx — OSINTdefender (@sentdefender) April 26, 2025

Volgens de Iraanse staatstelevisie is de explosie waarschijnlijk het gevolg van een brand die uitbrak in de opslagplaats voor gevaarlijke en chemische stoffen. De explosie is vermoedelijk het gevolg van ‘onachtzaamheid’. Blijkbaar is iemand met wat slordig geweest met brandbare materialen. Voorlopig gaat men niet uit van een aanslag.

Volgens het beveiligingsbedrijf Ambrey is er in maart een lading raketbrandstof uit China in de haven gearriveerd. De brandstof zou worden gebruikt om de Iraanse raketvoorraden aan te vullen, die waren uitgeput door de directe aanvallen op Israël tijdens de oorlog met Hamas in de Gazastrook.

