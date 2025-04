PVV zakt verder weg, Wilders steeds minder populair bij eigen aanhang

De PVV zakt langzaam maar zeker verder weg in de peilingen. In de nieuwe peiling van Ipsos staat Wilders’ hobbyclubje op 28 zetels, een verlies van 9. PvdA/GL en VVD zijn inmiddels bijna net zo groot als de PVV, met respectievelijk 27 en 26 zetels.

Ook met Wilders persoonlijke populariteit gaat het niet zo best. Uit onderzoek onder het RTL Nieuwspanel blijkt dat nog maar 62% van de PVV-stemmers vertrouwen heeft in Wilders. Voor een partijleider is dat uitzonderlijk laag: 80% of hoger wordt gezien als goed, zit je lager dan heb je een serieus probleem. Opmerkelijk, want Wilders had onder de eigen aanhang tot voor kort een bijna onaantastbare status.

Ook in de peiling van Ipsos is het CDA de grote winnaar, de partij gaat van 5 naar 18 zetels. Ook de PvdD (van 3 naar 7 zetels) en JA21 (van 1 naar 4) doen het goed. Grote verliezer is NSC dat van de huidige 20 zetels er maar 2 overhoudt.

FVD staat tot mijn verbazing op een kleine winst (van 3 naar 4 zetels). Waar Thierry Baudet’s incassobureautje dat aan te danken heeft is (bijna) iedereen een raadsel.

