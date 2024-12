Verrassing: Trump wil complotgek als nieuwe FBI-directeur

Trump wil de extreemrechtse complotgek Katesh Patel tot FBI-directeur benoemen. Patel is weliswaar jurist, maar hij heeft geen enkele ervaring in wetshandhaving en loog over zijn eigen verleden.

Patel is een kritiekloze loyalist, wat in de ogen van Trump wel zijn voornaamste kwalificatie zal zijn. Volgens Patel beheerst een schimmige kliek van deep state agenten de VS. De nieuwe FBI-directeur is van mening dat die “regeringsgangsters” opgejaagd en “uitgeroeid” (eradicated) moeten worden. M.a.w: Patel wil de jacht openen op ambtenaren die niet 100% loyaal zijn aan Trump.

Volgens Trump is Patel “een briljante advocaat, onderzoeker en ‘America First’ fighter die zijn hele carrière heeft besteed aan het blootleggen van corruptie, het verdedigen van gerechtigheid en het beschermen van het Amerikaanse volk”.

Of de Senaat – die de benoeming moet bevestigen – die mening deelt is nog maar de vraag. Patel is niet populair in Republikeinse kringen, maar de wensen/eisen van Trump negeren is behoorlijk riskant. Alle kans dat hij dan bij de volgende Senaatsverkiezingen een tegenkandidaat steunt.

Een weinig vleiende biografie van Patel vind je hier.

