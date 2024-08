Verrassend: dictatoriale regimes blijken stevig geïnvesteerd te hebben in Twitter

Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat Twitter/X de lijst van investeerders vrij moet geven, overigens zeer tegen de zin van Elon Musk. Wat blijkt? Nogal wat investeerders blijken frontorganisaties te zijn voor de gezellige regimes in Rusland, China en Saoedi-Arabië. Ook VC-fondsen (niet minder eng dan Poetin) hebben stevig geïnvesteerd in Elon’s speeltje. De nieuwe API regels van Twitter voorkomen helaas dat we de draad uitrollen met behulp van Thread Reader, maar hier heb je de link.

BOOM: A Federal judge orders the release of who owns Twitter, and they’re fronts for the dictatorships of Russia, China, Saudi, and others. Let’s explore.🧵 https://t.co/jn7XwKQO1q

— Eric Garland (@ericgarland) August 22, 2024