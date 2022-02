Verplicht onafhankelijk cameratoezicht in slachthuizen!

Onderzoek van Varkens in Nood toont opnieuw aan dat er nog steeds grove overtredingen plaatsvinden in Nederlandse slachthuizen. Varkens worden geslagen, komen weer bij bewustzijn terwijl ze ondersteboven aan de slachthaak hangen of belanden levend in het loeihete water van de broeibak. Dit moet stoppen: teken nu de petitie voor verplicht én onafhankelijk toezicht in slachthuizen!

De misstanden komen voor in álle slachthuizen. Ook in slachthuizen met vrijwillig cameratoezicht en zelfs wanneer er inspecteurs van de overheid aanwezig zijn.

Vrijwillig cameratoezicht voorkomt geen dierenleed

Bij het huidige – vrijwillige – cameratoezicht blijven de opnames in bezit van het slachthuis en wordt het beeldmateriaal na aan aantal weken vernietigd. Inspecteurs van de NVWA moeten persoonlijk naar een slachthuis toe om daar beelden te bekijken. Dat steekproefsgewijs controleren van willekeurige opnames is omslachtig en weinig effectief. De meeste overtredingen blijven zo onopgemerkt.

Roep de politiek op tot strenger toezicht!

Wij pleiten voor verplicht en onafhankelijk toezicht waarbij de NVWA vanaf een externe locatie rechtstreeks kan meekijken op de camera’s. Alle dieren moeten continu in beeld zijn zodat dierenmishandeling nergens ongezien blijft.

Onze undercoverbeelden bij slachthuis Gosschalk veroorzaakten vorig jaar veel ophef in de media. Naar aanleiding van die beelden gaat de Tweede Kamer binnenkort in debat met landbouwminister Staghouwer over de aanhoudende overtredingen bij slachthuizen. Dit is dus hét moment om strengere maatregelen te eisen!

Wil jij ook een einde aan de vele misstanden en overtredingen in slachthuizen? Teken nu de petitie voor verplicht én onafhankelijk cameratoezicht!

– Rapport