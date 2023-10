Vernietigend bewijs van oorlogsmisdrijven Israël, hele families in Gaza gedood

Terwijl de Israëlische strijdkrachten hun aanvallen op de bezette Gazastrook blijven intensiveren, documenteerde Amnesty International onwettige Israëlische aanvallen, zoals willekeurige aanvallen die op grote schaal burgerslachtoffers veroorzaakten en als oorlogsmisdrijven moeten worden onderzocht.

Amnesty sprak met overlevenden en ooggetuigen, analyseerde satellietbeelden en verifieerde foto’s en video’s van bombardementen die tussen 7 en 12 oktober 2023 werden uitgevoerd door Israëlische strijdkrachten. Die veroorzaakten afschuwelijke verwoestingen en doodden in sommige gevallen hele families. De bevindingen van vijf onwettige aanvallen werden diepgaand geanalyseerd.

Vijf onwettige aanvallen onderzocht

Het gaat om onwettige aanvallen op hoogbouw, een vluchtelingenkamp, een gezinswoning en een openbare markt. In elk van deze gevallen schonden de Israëlische aanvallen het internationaal humanitair recht, onder andere door geen goede voorzorgsmaatregelen te nemen om burgers te beschermen, of door willekeurige aanvallen uit te voeren waarbij geen onderscheid werd gemaakt tussen burgers en militaire doelen, of door aanvallen uit te voeren die mogelijk tegen civiele objecten waren gericht.

‘In hun verklaring dat ze de intentie hebben om alle middelen te gebruiken om Hamas te vernietigen, hebben de Israëlische strijdkrachten een schokkende minachting voor burgerlevens getoond’, zegt Agnès Callamard, secretaris-generaal van Amnesty International. ‘Ze hebben woningen straat na straat vernietigd, waarbij op grote schaal burgers werden gedood en belangrijke infrastructuur werd kapotgemaakt. Nieuwe beperkingen zullen tot gevolg hebben dat Gaza snel zonder water, medicijnen, brandstof en elektriciteit komt te zitten.’

Amnesty’s oproep

De vijf onderzochte luchtaanvallen illustreren de verwoestende impact die de Israëlische bombardementen hebben op de mensen in Gaza. Al 16 jaar lang maakt de illegale blokkade van Israël Gaza tot ’s werelds grootste openluchtgevangenis. De internationale gemeenschap moet nu in actie komen om verdere slachtoffers te voorkomen. We doen een beroep op de Israëlische strijdkrachten om onmiddellijk een einde te maken aan de onwettige aanvallen op Gaza en om ervoor te zorgen dat ze alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen om het aantal burgerslachtoffers en de schade aan burgerobjecten tot een minimum te beperken. De bondgenoten van Israël moeten onmiddellijk een alomvattend wapenembargo opleggen, aangezien er ernstige schendingen volgens het internationaal recht worden begaan.

Amnesty International roept Hamas en andere gewapende groeperingen dringend op om alle gegijzelde burgers vrij te laten en onmiddellijk te stoppen met het willekeurig afvuren van raketten. Het opzettelijk doden van burgers is onder geen enkele omstandigheid te rechtvaardigen.

Al veel burgerslachtoffers

Sinds 7 oktober 2023 hebben Israëlische troepen duizenden luchtaanvallen uitgevoerd in de Gazastrook, waarbij ten minste 3.793 mensen omkwamen, voornamelijk burgers, onder wie meer dan 1.500 kinderen, aldus het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid in Gaza. Ongeveer 12.500 mensen raakten tot nu toe gewond meer dan 1.000 lichamen liggen nog onder het puin.

In Israël zijn volgens het Israëlische ministerie van Volksgezondheid meer dan 1.400 mensen gedood en raakten ongeveer 3.300 anderen gewond, ook hier vooral burgers, nadat gewapende groepen uit de Gazastrook op 7 oktober een ongekende aanval tegen Israël lanceerden. Ze vuurden lukraak raketten af en stuurden strijders naar het zuiden van Israël die oorlogsmisdrijven pleegden, waaronder het opzettelijk doden van burgers. Het Israëlische leger zegt dat strijders ook meer dan 200 burgers en militairen hebben gegijzeld en meenamen naar de Gazastrook.

Willekeurige aanvallen gaan door

Uren nadat het begin van de aanvallen, begonnen de Israëlische strijdkrachten met hun grootscheepse bombardementen op Gaza. Sindsdien gaan ook Hamas en andere gewapende groeperingen door met het willekeurig afvuren van raketten op burgergebieden in Israël. Ook die aanvallen moeten worden onderzocht als oorlogsmisdrijven. Ondertussen zijn op de bezette Westelijke Jordaanoever, met inbegrip van Oost-Jeruzalem, ten minste 79 Palestijnen gedood, onder wie 20 kinderen, door Israëlische troepen of kolonisten. Het geweld van kolonisten wordt ook door Amnesty International onderzocht.

Het Israëlische leger beweert dat het alleen militaire doelen aanvalt, maar in een aantal gevallen vond Amnesty International geen bewijs dat er strijders of andere militaire doelen aanwezig waren ten tijde van de aanvallen. Amnesty ontdekte ook dat het Israëlische leger niet alle haalbare voorzorgsmaatregelen nam voorafgaand aan de aanvallen, onder andere doordat Palestijnse burgers vooraf niet goed waren gewaarschuwd. In sommige gevallen waarschuwden ze burgers helemaal niet.

Bewijs voor oorlogsmisdrijven

‘Ons onderzoek wijst op vernietigend bewijs van oorlogsmisdrijven tijdens de Israëlische bombardementen die dringend onderzocht moeten worden. Tientallen jaren van straffeloosheid en onrechtvaardigheid en de vele doden en vernietigingen als het gevolg van het huidige offensief, zullen alleen maar leiden tot meer geweld en instabiliteit in Israël en de bezette Palestijnse gebieden’, zegt Agnès Callamard. ‘Het is van vitaal belang dat het Bureau van de Aanklager van het Internationaal Strafhof haast maakt met het lopende onderzoek naar bewijzen van oorlogsmisdrijven en andere misdrijven volgens internationaal recht die werden begaan door alle partijen. Zonder gerechtigheid en de ontmanteling van Israëls apartheidssysteem tegen de Palestijnen, kan er geen einde komen aan het afschuwelijke burgerleed waarvan we getuige zijn.’

Geef humanitaire hulp en hef blokkade op

De onophoudelijke bombardementen op Gaza treffen mensen die toch al te maken hebben met een ernstige humanitaire crisis. Na 16 jaar onder de illegale blokkade van Israël te hebben geleefd, is de gezondheidszorg in Gaza al bijna geruïneerd en ligt de economie plat. Ziekenhuizen storten in, ze kunnen het grote aantal gewonden niet aan en hebben een groot tekort aan levensreddende medicijnen en apparatuur.

Amnesty International roept de internationale gemeenschap op er bij Israël op aan te dringen een einde te maken aan de totale blokkade, die de inwoners van Gaza afsnijdt van voedsel, water, elektriciteit en brandstof. Er moet dringend humanitaire hulp tot Gaza worden toegelaten. De internationale gemeenschap moet ook druk uitoefenen op Israël om zijn langdurige blokkade van Gaza op te heffen. Die komt neer op een collectieve bestraffing van de burgerbevolking van Gaza, wat een oorlogsmisdrijf is en een belangrijk aspect vormt van Israëls apartheidssysteem. Tot slot moeten de Israëlische autoriteiten hun ‘evacuatiebevel’ intrekken, dat kan neerkomen op gedwongen verplaatsing van de bevolking.

