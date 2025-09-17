Vermoedelijke moordenaar Charlie Kirk voorgeleid

Tyler Robinson, de man die ervan wordt verdacht de radicaalrechtse propagandist Charlie Kirk te hebben vermoord, is gisteren voorgeleid.

Volgens Jeffrey Gray, de officier van justitie van Utah County, heeft Robinson bekend Kirk te hebben vermoord in een reeks sms-berichten aan zijn kamergenoot en partner. Over zijn motief liet Robinson weinig twijfel bestaan: “Ik had genoeg van zijn haat. Over sommige haat valt niet te onderhandelen”.

Volgens Tyler’s moeder was haar zoon recentelijk “politiek bewuster geworden en meer naar links opgeschoven”. Ze voegde eraan toe dat Robinson “meer pro-homorechten en transrechten was geworden”.

“Ze verklaarde dat Robinson een relatie was begonnen met zijn kamergenoot, een biologische man die een geslachtsverandering ondergaat”, aldus Gray. “Dit leidde tot verschillende discussies met familieleden, maar vooral tussen Robinson en zijn vader, die er heel andere politieke opvattingen op nahield.” Tyler’s ouders waren beiden toegewijde fans van Donald Trump.

Het OM gaat er nog steeds vanuit dat Robinson alleen handelde, een indruk die bevestigd wordt door zijn tekstboodschappen. Er zijn ook geen aanwijzingen dat hij lid zou zijn van één of meerdere linkse organisaties. Dat weerhoudt rechtse sites er natuurlijk niet van druk te speculeren over een monstercomplot waarbij half links betrokken is.

Robinson werd vermoedelijk vooral gedreven door zijn afkeer van Kirk’s opvattingen over homoseksualiteit. Hij was zélf gay, verliefd op een man die in transitie was en greep naar een wapen om een man te doden die naar zijn idee haat zaaide tegen de groep waartoe hij en zijn vriend behoren. Er is echt geen enkele reden daar een gigantisch links complot achter te vermoeden. Overigens is er evenmin reden te speculeren over een rechts complot om de “waarheid te verhullen”, o.i.d. Dat (radicaal)linkse accounts op X/Twitter inmiddels denken op dit punt een bondgenote te hebben gevonden in de compleet geschifte Candace Owens is een treurig schouwspel. In plaats van de realiteit te ontkennen kun je beter even een stoel pakken, gaan zitten, en nadenken over je reactie op de golf van repressie die als het aan Trump en Vance ligt over je uitgestort gaat worden.

Uitgelichte afbeelding: By KSL News Utah – YouTube: CHOPPER 5: Aerial view of Utah Valley University after Charlie Kirk shooting (Time: 16m39s) – View/save archived versions on archive.org and archive.today, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=174915979