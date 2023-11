Verklaring Duitse antifascisten over toenemend antisemitisme

Een verklaring van de Duitse antifascistische groep North East Antifa. Het is her en der een beetje gezwollen (traditie bij de oosterburen), maar daarom niet minder treffend. Het virulente antisemitisme dat radicaal-links in Nederland kenmerkt, ontbreekt in Duitsland overigens vrijwel geheel. Blijkbaar hebben de oosterburen daadwerkelijk iets geleerd van de geschiedenis.

Op 7 oktober vermoordden aanvallers in opdracht van Hamas meer dan 1000 burgers omdat ze Joods waren of omdat de aanvallers dachten dat ze Joods waren.

Deze brute, onmenselijke, antisemitische massamoord heeft niet alleen tot ontsteltenis geleid, maar her en der ook tot een jubelstemming.

Niet alleen in nazi-bars, ook op de Sonnenallee [in Berlijn, vertaler] vierden tientallen mensen de moorden en bespotten de doden door snoep uit te delen. Het is nooit goed de dood van onschuldige mensen te vieren, en iedereen die de moord op onschuldige mensen viert omdat ze Joods zijn, is duidelijk antisemitisch.

Helaas blijft het daar niet bij. Zelfs sommige linkse groeperingen die de moorden op zich niet vierden, schreven in de daaropvolgende dagen verklaringen waarin ze de lukrake moorden omvormden tot een legitieme verzetsdaad en/of Hamas veroordeelden als conservatief maar niet als antisemitisch. Degenen die dergelijke standpunten innemen, kunnen niet worden beschouwd als tegenstanders van antisemitisme!

In sommige gevallen worden de moorden zelfs gerechtvaardigd door te beweren dat de doden “kolonisten” zouden zijn of in militaire dienst zijn geweest. Het eerste punt is gewoon onjuist, de aangevallen kibboetsim bestonden deels zelfs langer dan de staat Israël. Het tweede punt is een onvoorstelbare omkering van schuld; ongewapende mensen die misschien ooit in militaire dienst zijn geweest, zijn immers geen actieve soldaten. Maar dergelijke rechtvaardigingen laten wél zien hoe diep antisemitisme, of de behoefte om misdaden tegen Joodse mensen te relativeren, verankerd is in de samenleving.

Het is en blijft een van onze centrale taken als antifascisten om antisemitisme altijd en overal duidelijk te benoemen en ons er resoluut tegen te verzetten!

Klare Kante gegen Antisemitismus!

North East Antifa, Oktober 2023

Het origineel vind je hier

Vertaling: Pyt van der Galiën

Uitgelichte afbeelding: A blood-stained home floor in the aftermath of the Nahal Oz massacre – By Kobi Gideon / Government Press Office, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=138951085