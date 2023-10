Verklaring Bernie Sanders over de blokkade van de Gazastrook

Bernie Sanders heeft gisteren een verklaring gepubliceerd over de Israëlische blokkade van de Gazastrook, met als gevolg dat zowel anti-imperialistisch domlinks als domrechts nu kwaad zijn op Bernie. Wat op zich natuurlijk een goed teken is.

De terroristische aanval van Hamas op Israël zal verschrikkelijke gevolgen hebben op zowel de korte als de lange termijn.

Als gevolg van deze aanval zijn duizenden Israëli’s en Palestijnen – waaronder veel vrouwen en kinderen – gedood of gewond geraakt. Die tol zal nog stijgen. Het neerschieten van jonge Israëli’s op een muziekfestival is een beeld dat de wereld niet snel zal vergeten.

Op de langere termijn is deze aanval een grote tegenslag voor elke hoop op vrede en verzoening in de regio – en op gerechtigheid voor het Palestijnse volk. Jarenlang hebben mensen van goede wil over de hele wereld, waaronder enkele dappere Israëli’s, gestreden tegen de blokkade van Gaza, de dagelijkse vernederingen van de bezetting op de Westelijke Jordaanoever en de verschrikkelijke levensomstandigheden waarmee zoveel Palestijnen worden geconfronteerd. Voor velen is het geen geheim dat Gaza een openluchtgevangenis is, waar miljoenen mensen moeite hebben in hun basisbehoeften te voorzien. Het terrorisme van Hamas zal het veel moeilijker maken om deze tragische realiteit aan te pakken. Het zal extremisten aan beide kanten aanmoedigen, waarmee de cyclus van geweld wordt voortgezet.

De internationale gemeenschap moet zich concentreren op het verminderen van het humanitaire lijden en het beschermen van onschuldige mensen aan beide zijden van dit conflict. Het aanvallen van burgers is een oorlogsmisdaad, ongeacht wie de dader is. Door iedereen in Gaza de toegang tot water, voedsel en andere noodzakelijke dingen te ontzeggen schendt Israël het internationale recht. Het enige resultaat zal zijn dat onschuldige burgers het slachtoffer worden. De Verenigde Staten hebben zich terecht solidair verklaard met Israël en het land steun aangeboden in zijn reactie op de aanval van Hamas. We moeten er echter óók op aandringen dat Israël zich terughoudend opstelt met zijn aanval op Gaza. Daarnaast moeten we ervoor zorgen dat de VN toegang heeft tot Gaza voor het verstrekken van humanitaire hulp. Laten we niet vergeten dat de helft van de 2 miljoen inwoners van de Gazastrook uit kinderen bestaat. Kinderen en onschuldige mensen verdienen het niet om gestraft te worden voor de daden van Hamas.