Verkiezingsestafette in Amsterdam voor de Lutkemeer, 12 maart 11u Noordermarkt

Loop mee met onze verkiezingsestafette, zaterdag 11 uur Noordermarkt Amsterdam

Met alweer een alarmerend rapport van de IPCC wordt het steeds duidelijker: een transitie is direct nodig. En dat betekent afstappen van gebaande paden. Oude afspraken herzien en verkeerde ontwikkelingen stoppen. Anders gaan we het niet redden!

Dit is de boodschap van de Amsterdamse Klimaatcoalitie op 12 maart. Er moet veel anders in Amsterdam, dit jaar nemen we als groot voorbeeld de Lutkemeerpolder: een plan om de laatste lokale vruchtbare grond vol te bouwen met distributiecentra.

Klimaatverandering gaat niet over de toekomst, het gaat over nu.

We beginnen om 11 uur op de Noordermarkt, vertrekken om 12 uur naar de Nieuwmarkt en zijn om 14 uur bij de Stopera.

Onderweg flyeren we, delen we eten uit en vragen we aandacht voor de klimaatproblemen in de stad.

Bij de Stopera zullen we onze eisen achterlaten voor de nieuwe gemeenteraad.

Meer weten en/of meedoen: info@behoudlutkemeer.nl

Eisen Amsterdamse Coalitie

Een snelle energietransitie met écht groene oplossingen

• Fossiele brandstoffen worden binnen 10 jaar uitgefaseerd,

zonder biomassa en kernenergie als alternatieven in te zetten.

• De energietransitie wordt betaald door bedrijven die de afgelopen decennia geld hebben verdiend aan de huidige klimaatontwrichting.

Een rechtvaardige transitie naar een groene samenleving

• Duurzaam opgewekte energie niet gebruiken winstvergroting van bedrijven

• Het beleid van de afgelopen decennia heeft ook in Nederland geleid tot een grotere kwetsbaarheid van bepaalde groepen. Stop alle vormen van discriminatie, waaronder die op basis van afkomst, geloof en geaardheid.

• Een grootschalige transitie naar groene banen met goede arbeidsvoorwaarden.

Baangarantie en omscholing voor iedereen die door de transitie een baan verliezen

• Gratis en goed OV

• Prioriteit voor duurzame productie en consumptie

• Beperk het wereldwijde vervoer van grondstoffen, halfproducten en producten om

maximale winst te behalen ten koste van mens en milieu.

• Geef voorrang aan lokale, ecologische productie van voedsel en gebruiksgoederen

• Behoud de Lutkemeer Polder

• Nederlandse luchthavens moeten niet groeien maar krimpen

De Lutkemeerpolder in Amsterdam is een goed voorbeeld van volslagen uit de bocht gevlogen gehandel in grond. Wat eerst ‘goedkope’ biologische landbouwgrond was, werd door een ondoorzichtig gekonkel tussen politieke partijen en projectontwikkelaars plotseling een goudmijn voor speculanten. Dat werd ontdekt, maar in plaats van de boel te herstellen en beschaamd terug te geven aan de boeren, gaat het Amsterdamse stadsbestuur er zelf mee speculeren. Hoe is dat in zijn werk gegaan, en wat kunnen we er aan doen?

Kijk hieronder naar het webinar terug over deze kwestie. Voor meer informatie en de rapporten kijk dan op de pagina corruptie.

– Overgenomen van Behoud Lutkemeer