Verkiezingen VS: verwachte ‘Rode Golf’ blijft uit

Het zal voorlopig nog wel even onduidelijk blijven wie de Senaat en het Huis van Afgevaardigden controleren, maar de verwachte Republikeinse monsteroverwinning (red wave) is in elk geval uitgebleven. De meest waarschijnlijke uitkomst is dat de Republikeinen het Huis veroveren – maar met een veel kleinere meerderheid dan verwacht – en de Democraten de Senaat behouden.

Dat is verrassend, want Biden is geen populaire president en de economie doet het met een inflatiepercentage van 10% nou niet echt daverend. De partij van de zittende president verliest bij de midterms altijd fors en de peilingen wezen er niet op dat het dit keer anders zou aflopen. Biden zou vooraf ongetwijfeld hebben getekend voor dit resultaat.

Bij de Republikeinen is de teleurstelling groot, maar ze hebben het slechte resultaat volledig aan zichzelf te wijten. De partijtop heeft de GOP uitgeleverd aan Trump en zijn sociopathische aanhang, maar van de 21 door Trump gesteunde kandidaten leden er 17 een nederlaag. Gematigde Republikeinen deden het verhoudingsgewijs veel beter dan de MAGA-fanclub.

De kritiek op Trump zwelt dan ook aan. Fox News gaf vannacht alle ruimte aan Trump-critici en de New York Post liet Trump vallen ten faveure van de rijzende Republikeinse ster Ron DeSantis:

Opvallend (en hoopgevend): jongeren kozen massaal voor de Democraten.

One thing I know already. If not for voters under 30 … tonight WOULD have been a Red Wave. CNN National House Exit Poll R+ 13 65+

R+ 11 45-64 D +2 30-44

D +28 18-29#GenZ did their job. — John Della Volpe (@dellavolpe) November 9, 2022

Uitgelichte afbeelding: y Daniel Schwen – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4615197