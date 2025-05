Vergrassing van droge heide door pijpenstrootje

Lange tijd leek vergrassing van droge heide vooral plaats te vinden met bochtige smele. Maar vanaf de jaren negentig blijkt pijpenstrootje zich uit te breiden en zijn in het heidelandschap grassteppes met pijpenstrootje meer regel dan uitzondering. Dit is het uitgangspunt voor onderzoek naar de oorzaken van de uitbreiding van pijpenstrootje, en zo mogelijk naar herstel- en beheerstrategie.

In de jaren tachtig van de vorige eeuw is veel onderzoek verricht naar de sterk opkomende vergrassing door bochtige smele in droge heide enerzijds en pijpenstrootje in natte heide anderzijds. Maar sinds de jaren negentig is er sprake van een nieuw fenomeen: de schijnbaar onstuitbare opmars van pijpenstrootje in droge heide ten koste van heidevegetaties met hun karakteristieke soorten. Daarbij zijn er opvallende verschillen tussen droge heideterreinen in de snelheid en mate van vergrassing met pijpenstrootje. Ook is plaggen als herstelmaatregel de ene keer veel succesvoller dan de andere keer. Deze contrasten zijn het startpunt voor onderzoek naar de oorzaken van vergrassing van heide door het pijpenstrootje.

Rapport: Chronische vergrassing van droge heide met pijpenstrootje.

Bezoek de Kennisochtend Heidevergrassing door pijpenstrootje op 6 mei waarin de ervaringen van beheerders met pijpenstrootje centraal staan. Deze worden tegen het licht gehouden van de onderzoeksresultaten.