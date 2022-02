Vergrassing door stikstof bedreigt duinlandschap

Meerdere Noord-Hollandse natuurgebieden staan onder grote druk door de stikstofuitstoot, zo blijkt uit onderzoek van Greenpeace. Een van de kwetsbaarste gebieden is het Noord-Hollandse duinlandschap. Het stemt boswachter Tim Zutt niet vrolijk: hij ziet het landschap voor zijn ogen achteruit hollen.

Al lang is duidelijk dat de stikstofuitstoot verminderd moet worden. De overmaat aan stikstof verstoort ecosystemen in natuurgebieden, waardoor de biodiversiteit afneemt. Dat betekent het verdwijnen van dieren- en plantensoorten, en een ongezonde grond.

Volgens Greenpeace rest er maar één oplossing: het drastisch omlaagbrengen van de stikstofuitstoot voor het einde van 2025. De huidige focus van het kabinet ligt op 2030, maar volgens de natuurorganisatie is dat te laat.

