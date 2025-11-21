Vergeten vrouwen: Het bruidje en het huwelijksbed

In Amerika geldt één simpele regel: wat niet wordt geregistreerd hoeft ook niet te worden beschermd. En dat geldt vooral voor meisjes die trouwen op een leeftijd waarop ze eigenlijk nog met poppen horen te spelen. Zoals een meisje in een Amerikaans onderzoek haar zwangerschap beschreef: “Ik dacht dat er een pop in mijn buik zat. Mijn eigen popje, dat ik mocht houden en niet hoefde terug te geven.” Ze zag haar ongeboren kind als een speelgoedje dat ze kon aankleden en dat haar zou liefhebben – omdat ze zelf nog een kind was.

Kindhuwelijken. We zien ze voor ons in verre landen, in stoffige dorpen, in de schrijnende beelden uit campagnes van hulporganisaties. Meisjes die in een bruidsjurk worden gehesen omdat traditie, armoede of eer zwaarder wegen dan hun toekomst. Wat bijna niemand denkt: dat dit ook in de Verenigde Staten gebeurt. Niet af en toe, maar op grote schaal. Niet in het geheim, maar gewoon wettelijk. En niet in schimmige achterkamertjes, maar in het gemeentehuis, de rechtbank en de kerk op de hoek van de straat.

