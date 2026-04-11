Vergeet bloemenmengsels: de simpele heg is de echte insectenmagneet

Meer heggen leiden tot meer insecten, zelfs in landbouwgebieden die al behoorlijk groen zijn. De populaire bloemenstroken zijn ook goed, maar de heg is de echte insectenmagneet, volgens nieuw onderzoek.

Insecten verdwijnen wereldwijd in zorgwekkend tempo. Dat is niet alleen een probleem voor de biodiversiteit, maar ook voor de landbouw en de voedselproductie: veel insecten bestuiven immers gewassen of bestrijden plagen.

Bloemenstroken om insecten te lokken en te ondersteunen, kunnen ook een beetje helpen, maar niet zo veel als heggen, blijkt uit onderzoek aan de Nederlandse Radboud Universiteit. Perceelranden waar heggen geplant zijn, trekken twee keer zo veel insecten aan als randen waar geen heggen staan, zelfs in landbouwgebied waar de natuur al vrij spel krijgt.

