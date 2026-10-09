Verenigde Staten zinkt verder af in barbarij

Na de gruwelijk mislukte pogingen Christa Pike te executeren (nadat ze dertig jaar in de dodencel had gezeten), en ze nu waarschijnlijk wat de rest van haar leven zal zijn invalide door zal moeten brengen (men overweegt inmiddels rustig het tezijnertijd doodleuk nog maar eens te proberen), nam de voormalig derderangs Fox News presentator en zelfbenoemd Minister van Oorlog Pete Hegseth de Verenigde Staten nog een stap verder terug richting 17e eeuw. Alhoewel, toen begon de verlichting, wat nu bepaald geen term is die de huidige toestand van de Verenigde Staten karakteriseert. Goed, 16e eeuw dan.

Niet alleen gaat het om een andere ter dood veroordeling, iets dat in een beschaafd land om te beginnen niet gebeurt (De Verenigde Staten als geheel zijn dan ook niet beschaafd, zij er dat er beslist gebieden in bestaan die dat wel zijn), namelijk die van Nidal Malik Hasan, die in 2009 13 militairen doodschoot te Ford Hood, maar Hegseth heeft bovendien besloten dat die executie live gestreamed zal worden en voor iedereen te bezichtigen zal zijn.

Ik vermoed dat dit tot groot enthousiasme onder MAGA-fans zal leiden. Hun cultuur is er immers een van haat, door deze regering – met name door Trump en Hegseth – doelbewust tot zo groot mogelijke hoogte aangewakkerd. Ik vermoed dat als men een voorstel tot herinvoering van heksenverbrandingen zou doen het godsdienstwaanzinnige, christen-extremistische deel van de bevolking, dat in de Verenigde Staten helaas substantieel is, er ook vóór zou zijn. Het zou me niet eens verbazen als de steun ervoor in de dubbele cijfers zou lopen.

Deze Hegseth zou in een rechtvaardige wereld uiteindelijk voor de rechter worden gebracht. Ten eerste al vanwege de verantwoordelijkheid die hij heeft voor de honderden moorden in de Caraïbische Zee. Ten tweede vanwege zijn verantwoordelijkheid voor de illegale inval in Venezuela, en bovendien zou hij een eindeloze reeks rechtszaken moeten doorstaan wegens het ongetwijfeld onterecht ontslaan van zwarte en/of vrouwelijk officieren.

Ik vrees echter nog steeds met grote vreze dat een eventueel volgende Democratische regering er niets aan zal doen. Dat men weer ‘niet achterom zal willen kijken’, wat men meende dat de les van de misdaden van Nixon moest zijn. Daardoor kwam men vervolgens met het Iran-Contraschandaal te zitten, met de illegale inval in Irak door George W. Bush en nu dus met Donald Trump. Een Amerikaanse president weet immers dat men hem/haar toch niet durft aan te pakken, en Trump heeft daar nog de extra bescherming van het Supreme Court bij gekregen (ook Chief Justice John Roberts dient tezijnertijd voor een tribunaal gesleept te worden). Ja, een Democratisch Congres zou zeer wel allerlei onderzoeken kunnen starten, maar zoals we hebben gezien kan het zelf geen maatregelen afdwingen. Zelfs wetten die het aanneemt kunnen gewoonweg genegeerd en getraineerd worden, in elk geval zolang Attorney General Todd Blanche er zit (zie de Epstein files).

(Foto: Door (DoD photo by Chad J. McNeeley) – https://www.dvidshub.net/image/8844545/29th-secretary-defense-pete-hegseth-official-portrait, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=158693258)