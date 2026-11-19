Bezuinigen is van oudsher de lust en het leven van Nederlandse regeerders. Waarop en waarom en de mogelijke gevolgen doen er niet toe
Nog maar twee maanden geleden zuchtte Nederland onder wekenlange droogte. De schade liep in de miljarden. Toch trekt het kabinet de stekker uit een pot van honderden miljoenen euro’s bestemd voor droogtemaatregelen. Het geld gaat naar het onderhoud van bruggen.
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Minister Vincent Karremans (Infrastructuur en Waterstaat) erkent dat de schade door droogte de komende jaren alleen maar toeneemt. Die schade kan volgens hem alleen voorkomen worden door snel maatregelen te nemen. “We moeten gezamenlijk de schouders eronder zetten”, was zijn reactie op Zorgen over zoetwater.
Toch besloot Karremans vorige week bijna 300 miljoen euro uit het Deltaprogramma Zoetwater te halen. Die pot geld was bedoeld om maatregelen te nemen die ervoor moesten zorgen dat Nederland ook in de toekomst genoeg zoet water heeft. Het geld is volgens hem nodig voor het onderhoud van bruggen, wegen en andere infrastructuur.
nu.nl