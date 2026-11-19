Bezuinigen is van oudsher de lust en het leven van Nederlandse regeerders. Waarop en waarom en de mogelijke gevolgen doen er niet toe

Nog maar twee maanden geleden zuchtte Nederland onder wekenlange droogte. De schade liep in de miljarden. Toch trekt het kabinet de stekker uit een pot van honderden miljoenen euro’s bestemd voor droogtemaatregelen. Het geld gaat naar het onderhoud van bruggen.