Het Oezbeekse (Armeense – red.) gezin dat precies twee jaar kerkasiel kreeg in een kerkgebouw in Kampen, gaat een nieuwe procedure beginnen. De kerkdienst voor de familie Babayants is vandaag beëindigd, omdat die bescherming tegen uitzetting van het gezin niet meer nodig is. Dat heeft de kerk vandaag bekendgemaakt op een persconferentie.