Het Oezbeekse (Armeense – red.) gezin dat precies twee jaar kerkasiel kreeg in een kerkgebouw in Kampen, gaat een nieuwe procedure beginnen. De kerkdienst voor de familie Babayants is vandaag beëindigd, omdat die bescherming tegen uitzetting van het gezin niet meer nodig is. Dat heeft de kerk vandaag bekendgemaakt op een persconferentie.
De familie heeft zelf besloten het kerkasiel te beëindigen, gesteund door een uitspraak van de Raad van State deze zomer. Het gezin zal de kerk daarom binnenkort verlaten als er opvang voor ze is geregeld.
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- Uitgelichte afbeelding: foto Arthur Graaff