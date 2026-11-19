De migratie vanuit Oost-Afrika en de Hoorn van Afrika wordt vaak gezien als een reis richting Europa om armoede te ontvluchten – zowel door de politiek, de media als de wetenschap. Maar de realiteit is veel complexer, schrijft Girmachew Adugna van het Research Center for Forced Displacement and Migration Studies aan de Universiteit van Addis Abeba.

In de internationale berichtgeving wordt migratie vanuit Oost-Afrika doorgaans getypeerd als een massale verplaatsing vanuit Ethiopië, Eritrea of ​​Somalië, via Soedan, Libië en de Middellandse Zee naar Europa.

Maar in werkelijkheid blijven veel mensen liever dichter bij huis: binnen de eigen regio, in de Golfstaten of in het zuiden van het continent. En van de zowat 8,5 miljoen internationale migranten in Oost-Afrika en de Hoorn van Afrika is 87 procent afkomstig uit de regio zelf. Ze hebben zich om allerlei redenen verplaatst, waaronder werk, familie, onderwijs, handel of veiligheid.

Het idee dat de migratiestroom grotendeels naar het noorden is gericht, berust op hardnekkige misvattingen: ‘migratiemythen‘.

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– Uitgelichte afbeelding (Somalische scholiere in Caïro): By annemarieangelo – Flickr, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/wiki/Special:Redirect/page/15769822