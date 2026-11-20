De beroepsvereniging voor tandartsen KNMT heeft Bas Eybergen uit Oeffelt geschorst als lid. Eybergen raakte de afgelopen week “in opspraak” omdat in zijn tuin kooigevechten van neonazi’s werden georganiseerd. De vereniging vindt zijn gedrag onverenigbaar met “de normen en waarden van tandartsen”.

Eybergen woont in Oeffelt en heeft een praktijk in Wijchen. Afgelopen juni hielden neonazi’s kooigevechten in zijn tuin. Toeschouwers brachten de nazigroet en riepen “Sieg Heil”.

Twee leden van de jongerenafdeling van FVD deden mee aan de gevechten. Ze zijn volgens Zembla ook lid van Wolvenrad, een neonazi-groep die Hitler vereert en als hobby heeft boeken van Joodse schrijvers te verbranden. FVD heeft naar aanleiding van een reportage van Zembla over het nazi-evenement in Oeffelt meerdere mensen geroyeerd.

De nazitandarts bezwoer bij hoog en laag dat hij geen idee had wat er allemaal in zijn tuin gebeurde. Bas geeft toe “conservatief, rechts en een beetje nationalistisch” te zijn, maar een nazi? Hemeltjelief, nee. Helaas voor de tandarts bleek Zembla over chatberichten te beschikken waaruit blijkt dat Bas heel wat minder onschuldig is dan hij doet voorkomen: “Doe maar niet, mijn vrouw zal dat te rauw vinden en ik wil haar niet vervreemden van onze beweging nu ze steeds meer aan boord komt en stapje voor stapje nationaalsocialistische sympathieën ontwikkelt.”

Uitgelichte afbeelding: neonazi’s in München – Door Rufus46 – taken by Rufus46, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=829398