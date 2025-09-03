Verenigde Staten doden 11 mensen bij aanval op Venezolaanse drugssmokkelaars

Trump heeft een aanval laten uitvoeren op een Venezolaanse boot die drugs zou hebben vervoerd door internationale wateren. Daarbij zijn volgens de Amerikaanse president 11 mensen om het leven gekomen.

Trump plaatste dinsdag op Truth Social een video van de aanval:

Trump heeft de oorlog verklaard aan Venezolaanse drugskartels, die hij verantwoordelijk houdt voor de invoer van fentanyl in de VS:

Earlier this morning, on my Orders, U.S. Military Forces conducted a kinetic strike against positively identified Tren de Aragua Narcoterrorists in the SOUTHCOM area of responsibility. TDA is a designated Foreign Terrorist Organization, operating under the control of Nicolas Maduro, responsible for mass murder, drug trafficking, sex trafficking, and acts of violence and terror across the United States and Western Hemisphere. The strike occurred while the terrorists were at sea in International waters transporting illegal narcotics, heading to the United States. The strike resulted in 11 terrorists killed in action. No U.S. Forces were harmed in this strike. Please let this serve as notice to anybody even thinking about bringing drugs into the United States of America. BEWARE! Thank you for your attention to this matter!!!!!!!!!!!

Het is vermoedelijk niet de laatste keer dat de VS een aanval uitvoeren op vermeende drugssmokkelaars. Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio, vlak voor zijn bezoek aan Mexico: “De president is heel duidelijk dat hij de volledige macht van Amerika, de volledige macht van de Verenigde Staten, zal gebruiken om deze drugskartels aan te pakken en uit te roeien, ongeacht waar ze opereren en hoe lang ze al straffeloos kunnen handelen”. Inclusief Mexico, dus.

De VS is al een tijdje bezig zeestrijdkrachten op te bouwen, net buiten de Venezolaanse territoriale wateren. In Amerikaanse media wordt druk gespeculeerd dat Trump op korte termijn de oorlog zal verklaren aan Venezuela. Het Zuid-Amerikaanse land is een perfect doelwit voor een aanval. Het land wordt geregeerd door een impopulaire “linkse” operettedictator, de economie is kapot, het leger is zwak (en vermoedelijk niet erg loyaal) en de drugskartels leveren een mooi excuus. Niet onbelangrijk: Venezuela beschikt over flinke oliereserves die Trump zich ongetwijfeld maar wat graag toe zou eigenen.

Uitgelichte afbeelding: de Venezolaanse president Maduro – Door Kremlin.ru, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=82567239