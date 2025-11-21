Verdwenen Kamervragen en Kamerleden – waarschijnlijk deel 1

Wat gebeurt er nu met de nog liggende Kamervragen van het NSC? Het zijn er een stuk of 15. De Tweede Kamer houdt bij welke vragen de regering nog niet beantwoordde. Of deze vragen nog ooit aan de beurt komen, is erg onwaarschijnlijk.

Numero uno is een vraag die al 229 dagen ligt. Dat is de vraag van SP-lid Michiel van Nispen: ‘Het bericht dat één miljard euro kan worden bespaard door toe te werken naar structurele asielopvang en het toepassen van de principes van goed openbaar bestuur’.

Of deze vraag er nog ooit door komt, is maar de vraag. Ook Van Nispen vertrok zojuist uit de Kamer, na elf jaar en een redelijke score. Maar bij de SP laten ze lopende zaken niet zomaar vallen. Van Nispen was voorzitter van de commissie onderzoek Toeslagenaffaire. Hij kreeg op het eind van zijn Kamerlidmaatschap nog de Prinsjesprijs – een onderscheiding voor nuttige en effectieve Kamerleden.

Maar mijn persoonlijke voorkeur: “Het krantenartikel ‘Hoe minister Yesilgöz in 2022 KPMG inschakelde en interne juristen omzeild werden in de crisis rond Ter Apel’ van het verdwenen Kamerlid mr Willem J. Koops (1973) – ik zie zijn naam voor het eerst van mijn leven. Hij zat van december 2023 tot november 2025 in de Kamer voor het NSC. Als advocaat werkte hij bij Summit Advocaten in Den Haag, specialisme fraudezaken, en in de Kamer deed hij rechtsbescherming en strafvordering.

Hij brengt een forse nederlaag van de twee bewindslieden in beeld. Een mooi voorbeeld van de ongelofelijke dommige eigenwijsheid van onze Dilie. In dit geval ook een forse kosten- en tijdverspilling. Leuk, Dil!

Koops liet zich inspireren door een stuk in de NRC van twee maanden geleden dat uitvoerig uitlegt hoe minister Dilan samen met staatssecretaris Van der Burg de asielcrisis van 2022 wilden bezweren – maar totaal vruchteloos. De NRC kreeg in 2023 een tip, maar pas antwoord na twee jaar mailen en zeuren, en pas toen kon Willem Koops zijn vraag stellen. Dat was dan op 19 september van dit jaar. Die schriftelijke vraag ligt er dus 59 dagen onbeantwoord.

Citaatje uit het NRC-artikel van Carola Houtekamer en Merijn Ringers, dd 14 september 2025, dat als intro heeft:

“Toen Dilan Yesilgöz en Eric van der Burg als minister en staatssecretaris van Justitie moesten beslissen over de crisis in Ter Apel, huurden ze adviesbureau KPMG in om zonder taboes asielmaatregelen te inventariseren: van enkelbanden tot ‘Samos op Schiermonnikoog’.

(…) Dilan Yesilgöz en Eric van der Burg krijgen nauwelijks de tijd om het KPMG-rapport te lezen. De bewindslieden hebben de conceptversie nog niet in hun tas, of de juridische werkelijkheid over de noodmaatregelen haalt hen alweer in. Rechtbanken door het hele land serveren aan het einde van 2022 één voor één de maatregelen af die in augustus zijn bedacht voor ‘Ter Apel’, staat in interne memo’s. Het ministerie verliest in rechtbanken in Breda, Haarlem, Amsterdam en Arnhem, precies zoals de ambtenaren van de DWJZ hadden voorspeld. Tegen interne juridische adviezen in, gaat het ministerie tegen elke uitspraak in hoger beroep. Het is uitstel van executie: in het voorjaar van 2023 veegt de Raad van State de maatregelen die driekwart jaar eerder zijn bedacht van tafel. Ze houden juridisch geen stand en het ministerie is terug bij af. Het onderzoek door NRC naar de frictie tussen de bewindspersonen en hun juristen begon met een tip, net na de kabinetsval in de zomer van 2023. Yesilgöz, die op dat moment Mark Rutte had opgevolgd als lijsttrekker van de VVD en Van der Burg zouden de wetgevingsafdeling van hun eigen departement hebben genegeerd, met tijdverlies en beschadigde verhoudingen op het ministerie als voornaamste gevolg. Op 22 augustus 2023 vroeg NRC met een beroep op de Woo alle documenten en correspondentie vanaf 2021 op, opgesteld door de Directie Wetgeving en Juridische Zaken die gingen over „(concept-)asielwetgeving en Algemene Maatregelen van Bestuur voor asiel”. Pas na twee jaar van mailen, bellen en dreigen met een gang naar de rechter werden de voor een groot deel zwartgelakte stukken begin september vrijgegeven. De stukken beslaan een korte periode van najaar 2022 tot begin 2023.”

Hier is een WebArchive-link naar het hele stuk. Ik probeerde nog even na te lopen wat Willem Koops nu doet, maar kwam er niet achter.

– Uitgelichte afbeelding: WASHINGTON (November 29, 2022) Homeland Security Secretary Alejandro Mayorkas meets with Dilan Yesilgöz-Zegerius, Dutch Minister of Justice and Security, to discuss important concerns for both countries at DHS Headquarters in Washington, DC. The Ministry of Justice and Security is the Dutch Ministry responsible for justice, imprisonment and public security. (DHS Photo by Sydney Phoenix)