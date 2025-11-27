Verdachte van aanslag op leden Nationale Garde kreeg asiel van regering-Trump

De man die gisteren in Washington DC twee leden van de Nationale Garde neerschoot en levensgevaarlijk verwondde is geïdentificeerd als Rahmanullah Lakanwal.

De 29-jarige Lakanwal is een Afghaanse staatsburger die naar de Verenigde Staten is gekomen in het kader van Operation Allies Welcome, het initiatief van de regering-Biden om Afghanen die de Amerikaanse strijdkrachten hebben geholpen te hervestigen. Lakanwal heeft in Afghanistan jarenlang samengewerkt met de CIA.

De asielstatus werd hem overigens pas dit jaar verleend. Niet onbelangrijk, want Trump wees uiteraard meteen met de beschuldigende vinger naar Joe Biden, die volgens de Amerikaanse president verantwoordelijk is voor alles wat er mis gaat in de VS. Ook VP J.D. Vance deed meteen een duit in het zakje:

I remember back in 2021 criticizing the Biden policy of opening the floodgate to unvetted Afghan refugees. Friends sent me messages calling me a racist. It was a clarifying moment. They shouldn’t have been in our country. — JD Vance (@JDVance) November 27, 2025

Lakanwal woonde in de staat Washington, dus aan de andere kant van het land. Over zijn motief is nog niets bekend. Voor zover nu bekend handelde hij alleen.

De aanslag, door Trump omschreven als “een terreurdaad”, heeft geleid tot de onmiddellijke stopzetting van de verwerking van immigratieaanvragen van Afghaanse staatsburgers, inclusief degenen die in het verleden hebben samengewerkt met het Amerikaanse leger. Het zou me niets verbazen als veel – zo niet álle – Afghaanse vluchtelingen als gevolg van deze aanslag gedeporteerd worden naar Afghanistan, waar ze ongetwijfeld warm ontvangen zullen worden door de Taliban.

Trump heeft de gelegenheid meteen aangegrepen om nóg eens 500 leden van de Nationale Garde in te zetten in Washington. De neergeschoten leden van de Garde zijn afkomstig uit West-Virginia. Ze werden een paar maanden geleden naar Washington gedirigeerd om een einde te maken aan de misdaadgolf die Washington volgens Trump teisterde. Met die misdaadgolf viel het wel wat mee, maar Trump heeft zich nog nooit tegen laten houden door zoiets banaals als ‘feiten’.

Uitgelichte afbeelding: By Nanorsuaq – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=49011987