Komende zaterdag is de Nacht van de Nacht. Met dit jaarlijks terugkerende evenement vragen de Natuur en Milieufederaties aandacht voor lichtvervuiling. Atlas-medewerker Eline Wester zag nog nooit een vallende ster. Gelukkig krijgt ze de kans om daar verandering in te brengen. Ga mee op een zoektocht naar de sterren tijdens een kampeeravontuur in de bossen bij Lochem en ontdek wat het oplevert.

– Lees verder bij de bron