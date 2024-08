Venezuela vreest nieuwe migratiegolf onder wetenschappers

De afgelopen jaren hebben duizenden wetenschappers Venezuela verlaten, vooral vanwege het beperkte wetenschappelijk onderzoek. Nu de autoritaire president Nicolás Maduro zo goed als zeker door kiesfraude een nieuw zesjarig ambtstermijn heeft veiliggesteld, wordt gevreesd voor een nieuwe braindrain.

De machtsstrijd tussen de Venezolaanse president Nicolás Maduro en oppositieleider Edmundo González Urrutia na de betwiste verkiezingen zou volgens experts de crisis in de wetenschappelijke sector nog kunnen verergeren.

Vergeleken met internationale maatstaven voor wetenschappelijke en technologische innovatie – zoals het aantal onderzoekers, wetenschappelijke publicaties en patenten – is de achteruitgang in Venezuela onmiskenbaar. Daarom vreest de wetenschappelijke gemeenschap nu voor een nieuwe migratiegolf onder de onderzoekers die nog steeds in het Zuid-Amerikaanse land verblijven.

