Venezolanen worden voorbereid op een frisse vrolijke oorlog

Venezuela is allang niet meer een land dat een socialistische koers volgt zoals in de beginjaren onder Chávez. De huidige autocratische president Maduro organiseert morgen een referendum over de vraag of 2/3 van het buurland Guyana, de oude WIC-kolonie Essequibo, niet eigenlijk bij Venezuela hoort. Zoals het gaat bij referenda weten we wel wat de uitslag wordt. De bewoners van het gebied zelf wordt niets gevraagd. En dat het een olierijk gebied is telt natuurlijk niet voor de Eer van Venezuela.

En wat gaat het bewind van Maduro dan doen? Inmiddels hebben de VS een legerbrigade in Guyana versterkt, wat ongetwijfeld de anti-imperialistische menigte nog verder achter agressief Venezuela zal verenigen.

Het Internationale Gerechtshof (ICJ) heeft Venezuela vrijdag bevolen elke actie achterwege te laten die de heersende situatie in het Essequibogebied, waar Guyana gezag uitoefent, zou veranderen. Caracas dient te wachten totdat er een definitieve beslissing is in het grensdispuut tussen de twee landen dat bij het ICJ in behandeling is. Georgetown had het hof gevraagd Venezuela te verbieden een referendum te houden waarbij de Venezolaanse bevolking zal worden gevraagd of Essequibo Venezolaans grondgebied is of niet. Deze volksraadpleging is gepland voor 3 december.

– Uitgelichte afbeelding: Door Kmusser – Eigen werk using Digital Chart of the World and GTOPO data., CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4766156