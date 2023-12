Veel te hoge temperatuur verzwakt insecten in winterrust

Door de veel te warme herfst en winter verbruiken insecten die in winterrust zitten heel veel meer energie waardoor ze meer risico lopen om te sterven gedurende de rustperiode of extra verzwakt uit de winter te komen. Het is ook moeilijker om zich te verweren tegen ziekteverwekkers. Is de rol van klimaatverandering in de spectaculaire achteruitgang van insecten groter dan gedacht?

Je ziet ze nu niet of nauwelijks, insecten. Logisch, want het is winter. Maar ze zijn er wel. Ze zijn in winterrust gegaan, als ei, als larf, als pop of als volwassen individu. Elke soort heeft zijn eigen succesvolle strategie ontwikkeld. Met de rustperiode voorkomen ze een gevaarlijke periode. Er is weinig tot geen eten, omdat een groot deel van de natuur in winterrust gaat. En in rust loop je niet het risico om te bevriezen als de temperatuur onder het vriespunt komt.

– Lees verder bij de bron

– Uitgelichte afbeelding: Attribution, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=823514