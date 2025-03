Vance zinspeelt op de militaire annexatie van Groenland

De nieuwste ontwikkelingen in Trumpistan. Drumpf’s tweede (eigenlijk derde, na Musk) man dreigt in nauwelijks verhulde termen Groenland militair te annexeren, want de Denen zijn geen goede bondgenoten of zo. Trump gaat met de dag meer op Poetin lijken.

jd vance: “denmark not doing its job, not being a good ally…if that means we need to take more territorial interest in greenland that is what president trump is going to do.” pic.twitter.com/sCpEwxIJRb

— ian bremmer (@ianbremmer) March 23, 2025