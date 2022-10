Vanaf 2023 vuurwerkverbod in Arnhem

Het asoplebs mag dit jaar in Arnhem nog één keer los met vuurwerkbommen. Met ingang van volgend jaar is consumentenvuurwerk verboden in de stad. In plaats daarvan wordt er een vuurwerk- en lichtshow ‘voor alle Arnhemmers’ gehouden.

Het vuurwerkverbod is waarschijnlijk te danken aan de PvdD. Die partij neemt in Arnhem deel aan het college. PvdD-wethouder Marco van der Wel: “We willen een feest met schone lucht, schone straten, veilige sfeer en dieren zonder angst”.

Nog los van alle overlast (die al half november begint), raken jaarlijks zo’n 1000 mensen gewond door het afsteken van vuurwerk. Het verbod op consumentenvuurwerk in 2020 reduceerde het aantal gewonden met 70%.

Hopelijk leidt dit ertoe dat andere gemeenten ook een vuurwerkverbod instellen (en dat verbod ook daadwerkelijk handhaven).

Inmiddels is de meerderheid van de Nederlanders het jaarlijkse gesodemieter spuugzat, dus voor één keer hebben we Het Volk aan onze kant.

Bron: Omroep Gelderland

Uitgelichte afbeelding: Door Bartflikweert, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2105017