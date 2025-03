Van zaadje naar duin: hoe kan een klein zaadje helpen de kustlijn te beschermen?

Duinen zijn belangrijk voor onze kustbescherming. In Nederland, met een derde van het land onder zeeniveau, moeten we dus goed begrijpen hoe duinvorming werkt. Zand speelt natuurlijk een rol, maar hoe zit dat met planten? Een team onderzoekers bestudeerde hoe grassen helpen bij duinvorming. Wat hebben duinvormende grassen nodig om zich te vestigen, en wat betekent klimaatverandering voor hen?

Jan-Markus Homberger van Wageningen University & Research: “In het meeste bestaande onderzoek naar duinontwikkeling ligt de focus op de rol van zand. Maar in onze studie hebben we juist vanuit het perspectief van de plant gekeken. We hebben een groot experiment opgezet met 750 onderzoekspercelen op twee stranden, op Terschelling en bij Den Haag. Daar hebben we bekeken hoe duinen zich in hun vroegste stadium ontwikkelen, en welke omgevingsfactoren op de langere termijn tot plantengroei leiden. In die percelen hebben we meer dan 190.000 zaden begraven en 6.000 stukken wortel van helmgras en biestarwegras.”

– Uitgelichte afbeelding: Door Svdmolen at nl.wikipedia, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3255332